Esta 1 de noviembre fue un día agridulce para el Universo WWE, ya que a vísperas de un nuevo evento premium, Crown Jewel, tres Superestrellas, Baron Corbin, Tegan Nox e Indi Hartwell fueron notificados de su salida. En el caso de Corbin, WWE decidió no renovarle el contrato, mientras que Nox y Hartwell habrían sido despedidas, sorprendiendo el caso de esta última, quien había aparecido en televisión, incluso en el reciente WWE SmackDown, que fue pregrabado la semana pasada.

► Indi Hartwell se muestra optimista tras su salida

Precisamente, Baron Corbin ya confirmó su salida de la WWE mediante una publicación en sus redes sociales, y ahora Indi Hartwell decidió romper su silencio sobre el tema, recurriendo a su cuenta de X para compartir algunas palabras sobre su reciente e inesperado despido. No confirmó si la naturaleza de esta salida fue por decisión propia o un despido, pero no parecía triste por haber experimentado todo lo que la WWE tenía para ofrecerle, e incluso citó una frase de Dr. Seuss en «Kids Can Fly».

«No llores porque se acabó, sonríe porque sucedió«

Indi Hartwell obtuvo algunos logros notables en la WWE, específicamente en la marca NXT, ya que obtuvo el Campeonato Femenil NXT, y también ganó el Campeonato Femenil en Parejas NXT junto a Candice LeRae; no obstante, en el elenco principal no tuvo la misma suerte y sus apariciones en televisión fueron un tanto irregulares. Ahora, tendrá que esperar 90 días para poder luchar en otro lado; sin embargo, al ser de origen australiano, seguramente tendrá que resolver alguna situación de visado si su intención es continuar trabajando en los Estados Unidos.