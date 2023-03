Indi Hartwell, la última integrante de la lucha por el Campeonato Femenil NXT

En un encuentro de repechaje para conseguir un puesto en la lucha de escaleras en Stand & Deliver por el Campeonato Femenil de NXT, tres luchadoras que fueron vencidas en las eliminatorias anteriores se enfrentaron en un triangular.

Fue así que Ivy Nile, Indi Hartwell y Sol Ruca se enfrentaron en un intenso combate, donde las tres luchadoras sacaron todos su arsenal y presentaron un combate muy rápido, donde las tres parecía que se podían llevar el combate.

El duelo fue rápido, pero intenso, pues las tres tuvieron momentos de dominio y evitaron que sus rivales pudieran llevarse el encuentro.

Sol Ruca golpeó a Ivy para dejarla desorientada, pero Indio apareció con un rompe caras para acabar con su rival y terminar con el combate y quedarse con el último puesto en el combate.

La lucha finalmente quedó: Roxanne Perez, Indi Hartwell, Zoey Stark, Gigi Dolin, Tiffany Stratton y Lyra Valkyria por el Campeonato Femenil de NXT en una lucha de escaleras.

What an ending 😱😱😱@indi_hartwell is going to #StandAndDeliver!#WWENXT pic.twitter.com/hnHqgVwCRq

— WWE (@WWE) March 29, 2023