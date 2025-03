Indi Hartwell insinúa que buscará firmar con AEW, TNA o ROH

Cuando un luchador o una luchadora sale de la WWE siempre es una incógnita qué camino va a tomar. Hablando de las últimas salidas, Sonya Deville ha dejado en el aire la posibilidad de que siga luchando mientras que Isla Dawn ha mostrado que todavía tiene mucho por hacer en la lucha libre.

Embed from Getty Images

► ¿Qué busca Indi Hartwell?

Este último es también el caso de Indi Hartwell, que, como sus ex compañeros, sigue esperando a que expire la cláusula de no competencia de 90 días. Mientras tanto, durante una reciente entrevista en el pódcast MCW explica qué busca en este nuevo capítulo de su carrera profesional:

«Diría que lo que busco es profesionalismo. Obviamente, viniendo de WWE, tienen la mejor producción del mundo. Ser parte de eso se ve increíble y también pinta a todos bajo una buena luz. Miro a esas empresas que tienen buena producción, y hay muchas por ahí de las que he oído hablar. Aún no he reservado ninguna, así que estén atentos».

Embed from Getty Images

► 90 días de cláusula

Hablando de la cláusula mencionada, Hartwell explica en Busted Open Radio por qué considera que es algo bueno:

«Es mucha emoción y supongo que es algo que, si lo has vivido antes y has pasado por la experiencia de ser liberado, es algo con lo que te puedes identificar y pasas por todas las emociones. Sé que algunas personas piensan diferente sobre los 90 días, pero siento que esos 90 días fueron buenos para tenerlos porque, cuando pierdes tu trabajo, no puedes pensar en algo de inmediato. Necesitas ese tiempo para procesarlo todo. Pasé por todas las emociones, hablé con personas y recibí consejos de gente. Hay mucha gente ayudándome. Estoy emocionada de recuperar mi confianza y estar en control. Vi que Matt Cardona tuiteó sobre que ser independiente significa que todo está bajo tu control, ya sea el éxito o el fracaso. Estoy emocionada de estar ahora en control de las cosas«.