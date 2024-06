Las Campeonas de Parejas WWE, Bianca Belair y Jade Cargill, defendieron su título ante Candice LeRae e Indi Hartwell en el evento premium King and Queen of the Ring 2024 desde Arabia Saudita.

Después de la lucha, LeRae se lesionó la rodilla. Y según ha dicho Hartwell, realmente no es solo la rodilla, sino que las campeonas dejaron «en condición crítica» a su compañera de equipo, y por ello, no han podido sobresalir en SmackDown desde que fueron enviadas allí en el WWE Draft 2024.

► Indi Hartwell «actualiza» en torno a la supuesta lesión de Candice LeRae

Así lo reveló Hartwell en una reciente aparición en el programa The SmackDown Lowdown. Estas fueron sus interesantes palabras:

«¿Revolver el avispero? Byron, no estaba revolviendo el avispero. Solo les estaba diciendo lo que le hicieron a la rodilla de Candice. Candice está en condición crítica. Solo estoy cuidando a las chicas en RAW. No quiero que se lastimen también. Así que si Jade quiere la lucha, está bien. Ella va a tratar de romperme las rodillas, pero no me importa. Ahora tengo que ir a ver cómo está Candice».

De momento, realmente no se sabe si LeRae está lesionada o si esto es parte de una historia televisiva, pues en el pasado SmackDown, Hartwell culpó a Cargill de lo ocurrido. Estaremos atentos aquí en SÚPER LUCHAS para reportarlo al instante.