Anoche se realizó el más reciente evento premium de AEW, denominado AEW Dynasty 2025, y allí los fans disfrutaron de un gran cartel de buena lucha libre. Sin embargo, en redes sociales se mostró algo increíble: algunos fans se fueron de la arena para no ver la lucha de Chris Jericho. Jericho expuso el Campeonato Mundial de Peso Completo ROH ante el luchador mexicano Bandido, quien exponía su máscara.

Aunque en un principio se pensó que Bandido iba a perder su máscara, la familia de Bandido le dijeron a la réferi Aubrey Edwards que Jericho hizo trampa al golpear con su bate a su familiar y se reinició la lucha, que terminó con Bandido ganando por segunda ocasión en su carrera, el Campeonato Mundial de Peso Completo ROH.

Lo cierto es que muchos fans se salieron del Liacouras Center en Philadelphia, Pennsylvania justo después de que en la arena se mostrara que la lucha que seguía era la de Jericho. Este es el video del momento:

«La cantidad de gente que se fue en cuanto apareció el gráfico de la lucha de Chris Jericho en pantalla es para morirse de la risa #AEWDynasty».

Así las cosas, sigue la molestia de los fans de AEW con el veterano del ring, quienes ya lo han criticado, no solo por los rumores de sus supuestas malas conductas a nivel sexual contra una exluchadora de AEW, sino porque muchos consideran que ya no está luchando al nivel que mostraba hace unos años.

