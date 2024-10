Dave Meltzer dijo que, pese a haber aparecido de manera sorpresiva en el evento premium WWE Bad Blood 2024, que The Rock no iba a estar en WrestleMania 41 en 2025. Sin embargo, Dwayne Johnson dijo a sus fans que «no escucharan ni creyeran esa mierda».

Ahora, hay una gran actualización en torno de la presencia o no de The Rock en WrestleMania 41. En realidad, la actualización es que todo está en incertidumbre, y que, como en años pasados, será como La Roca quien decida qué hacer con su carrera y su vida. Así lo informó recientemente Sean Ross Sapp de Fightful Select.

► The Rock estaría muy interesado en aparecer en WrestleMania 41

El reporte indica que varios oficiales de alto rango de WWE le dieron a Fightful Select que The Rock se ve como parte de una familia estando en WWE, y que mantiene a la empresa como una de sus prioridades, por lo que tratará de estar involucrado de manera esporádica cuando sea posible. Se habla de que su próxima aparición sería el 06 de enero de 2025, en el primer show de Raw en Netflix.

Nadie en WWE sabe de dónde salió el rumor de que Rocky no va a estar en WrestleMania 41. Pero ,por ahora, no hay información al respecto. Una fuente de WWE le dijo a Fightful Select que planear qué pasará con The Rock seis meses antes es bastante complejo, pues él suele priorizar y manejar su carrera bajo sus propios términos y según como se sienta. Un productor de WWE dijo que si The Rock dice estar en WrestleMania 41, no necesita meses de anticipación, sino aparecer así sea con corto tiempo de anticipación y lograr lo que quiera que tenga en mente para WrestleMania 41.

Por ahora, a nivel interno en WWE, nada indica que The Rock haya decidido no aparecer en WrestleMania 41. De hecho, se pudo saber que la aparición d Rocky en Bad Blood fue algo que solo se planeó con unas pocas semanas de anticipación. Y The Rock confirmó a WEW su aparición solo unos días antes del show.