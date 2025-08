Incertidumbre en Jade Cargill tras derrota en SummerSlam

En la primera noche de SummerSlam 2025, Tiffany Stratton derrotó a Jade Cargill y retuvo el Campeonato Femenil WWE en un combate que no fue muy largo. Cargill se había ganado el derecho de ser retadora luego de convertirse en Reina del Ring en Night of Champions en mayo pasado.

► Jade Cargill ya no sería vista como la gran estrella en WWE

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Meltzer analizó la derrota de Cargill ante Stratton en SummerSlam, destacando cómo la forma en que la compañía ha cambiado drásticamente superspectiva respecto a ella en tan solo unos meses, poniendo en duda el estatus de la ex estrella de AEW en WWE.

«Incluso hasta hace, diría, dos o tres meses… Recuerdo haber estado hablando con alguien muy importante de la WWE sobre las figuras más importantes del futuro. Uno de los nombres que aparecía era Jade. Desde el día en que llegó Jade, no la contrataron para ser una luchadora al 50%. No la contrataron para ser una luchadora de nivel medio. Se notaba cómo la contrataron: la contrataron para ser una superestrella. Y, ya sabes, cuando me dijeron que el futuro de las mujeres en la compañía era Rhea Ripley y Jade Cargill. Así que perdió esta noche. Perdió con un moonsault. Alguien así… no es la derrota ni el fin del mundo para ella ni nada por el estilo. Pero la persona de la que me hablaron hace dos meses no va a perder en lo que fuera, siete minutos contra un moonsault ante Tiffany Stratton.»

“Se nota —y todos lo negarán—, pero por cómo la programaron… no creo que nadie hable de ella de la misma manera que Rhea Ripley hoy. Y lo hacían. Cuando vi ese final… ya no la ven como La Guerrera Definitiva, por decirlo así. Y al principio sí la veían”.

Aunque Jade Cargill vino precedida de un aura de estrella a su llegada a la WWE, ciertamente los resultados no han sido del todo contundentes, aunque evidentemente no es el fin del mundo para ella, y ciertamente su derrota en SummerSlam puede ser un claro indicativo que aún tendrá que trabajar duro para poder llegar a la cima.