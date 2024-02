Tras hablar del nuevo COO de AEW o de Hiroshi Tanahashi como presidente de NJPW, Jeff Jarrett opina de The Rock y su nombramiento como director de TKO.

► The Rock, director de TKO

«Sí, diré esto. Desde que salió esa noticia la semana pasada, varios amigos me han enviado mensajes de texto preguntando: ‘Hombre, ayúdame aquí, ¿qué significa exactamente que Dwayne Johnson esté en la junta directiva?’ Porque podríamos hablar de todo este tema, que me parece fascinante en cierto sentido. La primera vez que conocí a Rock, su papá lo llamaba Dewey. Tenía 14 años. Pero la junta directiva — ayúdame, Conrad, porque tú lo explicas mejor. Pero él no es un empleado. ¿Cuántos están en esa junta, ocho a diez? Pero son independientes, los llamo ‘hombres de negocios’, ¿no sería una forma segura de decirlo? Solo el hecho de que esté en la junta que posee Endeavor, que es la junta de TKO, es realmente impresionante.»

También valora que The Rock tenga ahora los derechos sobre «The Rock»:

«¿Podemos hablar sobre la propiedad intelectual de The Rock? Tú conoces mejor que yo esos años. Él se fue y luego regresó para hacer la trilogía con John Cena, ¿verdad? ¿En qué años fueron esos? Dos combates en WrestleMania 28 y WrestleMania 29. En 2011, todavía creo que él era, si no el más grande, al menos uno de los cinco hombres más poderosos de Hollywood. No necesitaba la WWE, sin duda. Podría haber seguido adelante… En fin, es solo una hipótesis [que podría haber recuperado los derechos en ese entonces]. Así que cuando escuché esa noticia, pensé: ‘Espera, ¿él no jugó esa carta mucho antes?’ Solo pensé eso.

«Pero ahora que Dwayne posee The Rock, y probablemente hay algunas marcas asociadas con eso… Lo digo para decir que será interesante ver cómo Seven Bucks y su equipo van a monetizar The Rock de manera diferente. ¿Cómo van a tomar decisiones y rechazar ofertas? Solo tengo curiosidad por saberlo; él lo recuperó. Y sé que es algo muy personal porque su papá es Rocky, y todo eso… emocionalmente, creo que él mencionó eso en una de sus entrevistas la semana pasada. Pero ahora que lo tiene, ¿cómo lo va a monetizar? Porque definitivamente creo que tiene un plan para ello. Sí, es un nombre de familia personal, por así decirlo, pero lo veo siendo explotado de una manera que no está en el radar de todos en este momento.»