Ver a Impact Wrestling recuperando la candencia de sus años de mayor popularidad resulta improbable, pero coincidiendo con su mejor momento luchístico de la última década, pocos tendrán excusa ya para no estar atentos al producto de la otrora TNA.

Y es que la compañía ha anunciado que sus shows semanales, especiales televisivos, eventos de pago por visión y parte de su videoteca podrán seguirse vía DAZN.

Seguidamente, los principales responsables de Impact y DAZN se congratulan por la colaboración, que prevén será exitosa.

Starting today, we’re bringing IMPACT to homes in more that 170 countries.

Weekly shows, live specials, archive events and more!@IMPACTWRESTLING x https://t.co/u6g41dwCiN 🤜💥🤛 pic.twitter.com/eIjivShVsf

— DAZNWrestling (@DAZN_Wrestling) November 29, 2022