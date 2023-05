IMPACT firma a Jade Chung, esposa de Josh Alexander

La ex luchadora Jade Chung, cuyo nombre real es Jennifer Chung, acaba de firmar un contrato con IMPACT. Ha sido la misma compañía la que lo ha dado a conocer en redes sociales y posteriormente ella realizó una publicación para mostrar su alegría por emprender esta nueva aventura profesional. Recordemos que ya tenía relación con la zona de impacto pues trabajó en Before the Impact. Y es también interesante apuntar que es la esposa de Josh Alexander, Campeón Mundial Impact que tuvo que renunciar al título por la lesión de la que se está recuperando actualmente. Cabe mencionarse que Chung ha hecho apariciones ocasionalmente en la organización, por ejemplo, en Hard to Kill 2023.

I am SO STOKED to join the @IMPACTWRESTLING broadcast team and work alongside all my new amazing and super talented peers.

IMPACT Faithfuls, you are the best fans to be around and I cannot wait to chat and have some more fun at our live events!!

Thank you for the love 🥹 https://t.co/bifXcyYBM0

— Jade Chung (@JadeChung11) May 2, 2023