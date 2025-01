Imavov quiere pelear por el título ante Chimaev

Nassourdine Imavov espera superar a Khamzat Chimaev como contendiente número uno después de UFC Fight Night 250.

Imavov (15-4 MMA, 7-2 UFC) se enfrentará al ex campeón de peso mediano Israel Adesanya (24-4 MMA, 13-4 UFC) en la pelea principal del 1 de febrero en el ANB Arena en Riad, Arabia Saudita.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC 311, Dana White dijo que Chimaev probablemente sea el próximo en la lista para una oportunidad por el título. Pero si Imavov puede conseguir su cuarta victoria en un año calendario, cree que su currículum también será digno de una pelea por el título.

«Por supuesto, dependiendo del desempeño, puedo conseguir la próxima oportunidad por el título. Puede ser Khamzat. El hecho de que haya peleado cuatro veces en un año, dos entre los cinco primeros, dos entre los diez primeros, es algo muy significativo.

“Nunca rechazo ninguna pelea, y eso es algo que le gusta mucho a la UFC. Así que veremos qué pasa. Por ahora, me estoy centrando en mi próxima pelea y ya veremos después”.

El campeón de peso mediano Dricus Du Plessis (22-2 MMA, 8-0 UFC) defiende su título en una revancha contra Sean Strickland (29-6 MMA, 16-6 UFC), que encabeza la cartelera de UFC 312 el 8 de febrero en el Qudos Bank Arena en Sídney. La cartelera principal se transmite en ESPN+ pay-per-view después de las preliminares en ESPN2 y ESPN+.

Imavov, cuya derrota más reciente se produjo en un evento principal de peso semipesado contra Strickland en enero de 2023, está eligiendo a Strickland para recuperar su título de manos de Du Plessis. Sin embargo, se rió de su propuesta de solo golpes al campeón.

“Creo que Strickland ganará la pelea. Y en lo que respecta al pacto de solo golpes, es MMA. Tú no decides las reglas. Si quieres hacer solo golpes, ve al kickboxing”.

Imavov aprecia que Adesanya acepte pelear contra él, especialmente porque el ex cinco veces campeón defensor de peso mediano de UFC no tiene nada más que demostrar en su carrera.

“Es una decisión muy respetable porque no tenía por qué aceptar la pelea, pero dice mucho sobre su mentalidad. El hecho de que esté listo para pelear contra cualquiera, y que no esté acabado, que no esté agotado, que esté concentrado, que tenga hambre… Será el mejor Israel Adesanya que hemos visto en años, y es por eso que queremos pelear contra él”.