Se revelan las primera imágenes de Roman Reigns y Cody Rhodes en Street Fighter

Durante The Game Awards 2025 se reveló el primer teaser trailer de la nueva adaptación cinematográfica de Street Fighter, dirigida por Kitao Sakurai y ambientada en 1993, en plena era de los arcades. La cinta llegará a los cines el 16 de octubre de 2026.

En esta producción destaca la participación de Roman Reigns —acreditado como Joe “Roman Reigns” Anoa’i—, quien interpreta a Akuma. El tráiler lo muestra con cabello rojo flameante, collar de cuentas y una presencia feroz que replica de manera fiel al demoníaco guerrero del videojuego

.

Por su parte, Cody Rhodes da vida a Guile, el icónico militar estadounidense. En el avance luce la clásica cresta rubia plana, camiseta verde, placas de identificación y pantalones camuflados, además de ejecutar ataques emblemáticos como el Flash Kick contra Vega.

Ambos luchadores subieron juntos al escenario para presentar el material, generando una ovación masiva. El adelanto está cargado de acción con combates intensos, escenarios iluminados con neón, referencias al “bonus stage” de romper autos y cameos de personajes como Chun-Li reclutando a Ryu y Ken para el World Warrior Tournament.

► El elenco completo confirmado

La producción cuenta con un reparto estelar encabezado por Andrew Koji (Ryu), Noah Centineo (Ken), Callina Liang (Chun-Li), Cody Rhodes (Guile), Orville Peck (Vega), 50 Cent (Balrog), Olivier Richters (Zangief), Hirooki Goto como E. Honda, David Dastmalchian (M. Bison), Roman Reigns (Akuma), Andrew Schulz (Dan Hibiki) y Jason Momoa (Blanka).

Otros personajes confirmados incluyen Juli (Rayna Vallandingham), Joe (Alexander Volkanovski) y más integrantes del torneo World Warrior.

► Reacciones iniciales y recepción del tráiler

El teaser superó el millón de reproducciones en pocas horas, con elogios centrados en su estilo visual y la fidelidad a los diseños clásicos del juego. La presencia de dos grandes figuras de WWE incrementó el impacto mediático.

En declaraciones recientes, Cody Rhodes aseguró que Guile tendrá “fisicalidad extrema” y prometió secuencias de acción impresionantes, según comentó en The Pat McAfee Show.