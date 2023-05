El episodio de WWE Raw de esta semana terminó con Cody Rhodes y Triple H hablando sobre Brock Lesnar y Night of Champions. Eso tras bastidores, en el encordado, previamente se había dado la lucha estelar, con Kevin Owens, Sami Zayn y Matt Riddle venciendo a Imperium. Todo camino al Evento Premium en Vivo que tendrá lugar este sábado 27 de mayo, donde Rhodes enfrentará a Lesnar mientras que Owens y Zayn exponen el Campeonato Indiscutible de Parejas ante Roman Reigns y Solo Sikoa, y Gunther defiende el Campeonato Intercontinental ante Mustafa Ali.

► Cuando Raw salió del aire

Pero antes continuamos con el mencionado combate que cerró el programa de esta pasada noche para descubrir qué fue lo que pasó cuando el mismo salió del aire. Como vemos a continuación, Imperium atacaron a sus oponentes para vengar la derrota y sacaron una mesa para poner a uno de ellos, o a los tres, a través de ella. Sin embargo, Owens, Zayn y Riddle se revolvieron y al final fue Ludwig Kaiser quien acabó recibiendo ese castigo. Así los fanáticos se fueron a casa doblemente felices, pues vieron a sus favoritos ganar el enfrentamiento y humillar posteriormente a sus rivales.

Kaiser y Giovanni Vinci estarán acompañando al Ring General en Night of Champions pero no tendrán una lucha propia. De la misma manera, probablemente Riddle no esté en el show ya que su relación con los campeones por equipos no es tan cercana, más bien es una alianza improvisada para igualar las cosas tres contra tres, y tampoco tiene un combate programado. Aunque tampoco sería una sorpresa que apareciera cuando Reigns y Sikoa reciban la ayuda de The Usos, lo cual va a suceder sí o sí.