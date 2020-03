Si hay algún dato curioso de Alexa Bliss que no sabían, es que es amante de los piercings y los tatuajes. Su cuerpo, hasta hace muy poco, contaba con 10 tatuajes y 20 piercings distribuidos en todo su ser.

Decimos hasta hace muy poco, pues el día de ayer la Superestrella WWE decidió hacerse un par de perforaciones nuevas y tenemos las imágenes.

► Alexa Bliss tiene piercings

Acompañada de su buena amiga Ember Moon, Alexita se puso dos piercings nuevos en su oreja derecha, y 6 en su oreja izquierda, así que ahora tiene 28 piercings en total, o al menos, visibles al público.

La luchadora compartió vía Instagram Stories unas fotografías de sus orejas y cómo quedaron tras los procedimientos:

A continuación, un vídeo de Bliss realizándose el proceso de performación para sus nuevos piercings:

👂 pic.twitter.com/msllZerwhb — H Jenkins From Ringside News (@HJenkinsWrites) March 2, 2020

La última lucha de Alexa Bliss fue el 7 de febrero de 2020, ya va para casi un mes. Y aunque no se ha reportado una nueva lesión, que sería bastante malo. O una nueva conmoción cerebral, que sería mortal para su carrera luchística, pues ha tenido varias en muy poco tiempo, los fans ya extrañan a la rubia en el cuadrilátero. En este tiempo, solo condujo un segmento de A Moment Of Bliss en donde se anunció a Nikki Bella y Brie Bella, The Bella Twins, como parte del Salón de la Fama WWE en su clase 2020.

Y pese a que Bliss tiene en mente una lucha para WrestleMania 36, la realidad es que, a menos que participe en la tercera batalla campal femenil de WrestleMania, no estará luchando en el magno evento.