El pasado 23 de mayo, AEW presentó Double Or Nothing, y allí vimos una fantástica contienda entre Jon Moxley y Mr. Brodie Lee que terminó con el primero reteniendo el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW luego de más de 15 minutos de intensa lucha. Fue tan intensa, que le generó una insólita lesión a Moxley, según reveló el luchador a través de su cuenta oficial de Twitter.

If you've ever wondered what a bruised tailbone looks like... pic.twitter.com/y6cMezGEWp

"Por si alguna vez se han preguntando cómo se ve un coxis lastimado..."

Su esposa, la bella y carismática Renee Young, se burló un poquito de él, al igual que algunos fans:

Wow I never thought I'd get the use this meme non sarcastically... pic.twitter.com/Y5quU8ipZF

— Salamander in Extremis (@SalamanderEXB) May 30, 2020