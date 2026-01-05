“I’m Not Finished” nueva camiseta de Matt Cardona en WWE Shop

El pasado viernes en SmackDown, Matt Cardona hizo su regreso a WWE tras cinco años fuera de la empresa. Siendo recibido como héroe local de Brooklyn, New York.

La camiseta “I’m Not Finished” de Matt Cardona irrumpe en WWE Shop como una declaración directa y sin matices, alineada con el momento más decisivo de su carrera. No se trata solo de una prenda oficial, sino de un símbolo de regreso, resiliencia y ambición renovada.

► Detalle de la camiseta I’m Not Finished de Matt Cardona

La camiseta es negra, un fondo sobrio que sirve para resaltar el mensaje principal y darle un aspecto visual fuerte y serio. En el pecho figura la frase “I’m Not Finished” en letras grandes y de tipo metálico, con acabado que imita el metal para transmitir dureza y determinación. Las letras son de color blanco con una CM entrelazadas en contornos púrpuras, lo que proporciona contraste y profundidad visual sobre el fondo negro de la prenda. En la parte trasera esta el logo de Cardona.

El eslogan “I’m Not Finished” no solo identifica al atleta, sino que funciona como declaración de propósito y actitud —subrayando que Cardona aún tiene más por demostrar en su carrera— y está impreso de manera que llame la atención incluso a distancia

La camiseta está disponible en WWE Shop en varias tallas, para hombres, mujeres y niños, tiene un precio de US$34.99, con envío rápido para quienes desean recibirla en pocos días. Además, al ser un artículo oficial, asegura autenticidad y calidad premium, diferenciándose de los productos no oficiales o de imitaciones.

En conjunto, la camiseta combina elementos visuales simples pero significativos con un lema potente, diseñado para resonar tanto con fanáticos que siguen la trayectoria de Cardona como con coleccionistas de mercancía de WWE.