Killer Kross vs. Matt Riddle en MLW x Don Gato Tequila: Live Special 

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Killer Kross se enfrentará contra Matt Riddle en MLW x Don Gato Tequila: Live Special cartel que se celebrará el jueves 20 de noviembre desde el Charleston Music Hall en Charleston, South Carolina.

MLW anunció una lucha de ensueño que se estuvo preparando durante años: Killer Kross vs. Matt Riddle, parte del triple evento principal de MLW x Don Gato Tequila el jueves 20 de noviembre en el Charleston Music Hall.

Dos de los luchadores más peligrosos del deporte se enfrentarán cuando Killer Kross regrese al ring de MLW por primera vez en tres años para enfrentarse al impredecible y descarado «Rude Dude» Matt Riddle. Antiguamente compañeros de entrenamiento, ahora potenciales rivales, este enfrentamiento promete ser uno de los más esperados y contundentes en la historia de MLW.

Killer Kross llega a MLW con gran impulso. En 2025, Kross se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la lucha libre: publicó un libro aclamado por la crítica, se convirtió en uno de los principales vendedores de mercancía del deporte y generó titulares como uno de los luchadores de alto perfil más solicitados. Ahora, tras tres años de ausencia, el imponente luchador regresa a MLW con la intención de dejar huella.

El año de Matt Riddle comenzó triunfalmente, conquistando el Campeonato Mundial Peso Completo de MLW y ganándose elogios generalizados. Pero los meses siguientes estuvieron marcados por la controversia y el caos autoinfligido. La popularidad de Riddle se desplomó, y a él no le importaba en absoluto. Riddle ha declarado el inicio de la era del «Rude Dude», un cambio radical en el comportamiento del otrora relajado luchador. Ya no es el luchador tranquilo que los fans adoraban, Riddle se ha convertido en algo mucho más peligroso: un hombre sin nada que perder y un arma de fuego con el micrófono y en las redes sociales.

El enfrentamiento tiene todos los ingredientes de un clásico instantáneo: intensidad, técnica, historia y orgullo. Además, forma parte de una cartelera repleta de estrellas que promete marcar un antes y un después en la asociación entre MLW y Don Gato Tequila, un evento que será transmitido como especial en vivo.