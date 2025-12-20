Ilja Dragunov y Carmelo Hayes derrotan a Johnny Gargano y Tommaso Ciampa en SmackDown

WWE SmackDown 19 de diciembre 2025

Una semana después del salvaje ataque que sufrió, Ilja Dragunov no solo buscó venganza, sino que demostró que puede confiar en un aliado inesperado. Junto a Carmelo Hayes, el Campeón de los Estados Unidos formó una dupla explosiva que logró imponerse a los traicioneros Johnny Gargano y Tommaso Ciampa (DIY).

► Momentos clave

La lucha fue la continuación directa del conflicto personal. Tras ser masacrado la semana pasada, Dragunov soportó una paliza inicial por parte de DIY.

La química, aunque nueva, fue instantánea. Mientras Hayes conectaba su Mística seguida de un azotón, Dragunov complementaba con un sentón desde las cuerdas.

Sin embargo, DIY y Candice LeRae no se rendirían fácilmente. Ciampa aplicó una quebradora a Hayes, y LeRae intervino desde el exterior jalando los pies de «Melo», casi robando la victoria para su equipo.

En la secuencia final, Ilja Dragunov conectó su potente H-Bomb sobre Tommaso Ciampa, dejándolo fuera de combate. Sin perder un segundo, Carmelo Hayes remató a un tambaleante Johnny Gargano con su guillotina Nothing But Net, asegurando la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Dragunov mostró que puede forjar alianzass basadas en el respeto mutuo. Con Carmelo lograron poner en jaque a la despiadada maquinaria de DIY

