Ilja Dragunov volvería para tener una rivalidad con Rusev

Hace casi un año, Ilja Dragunov sufrió una dura lesión en el ligamento cruzado anterior cuando luchaba contra el entonces Campeón Mundial de Peso completo, Gunther, durante un evento en vivo no televisado en Columbus, Georgia, y la misma lo obligó a mantenerse alejado del ring por un tiempo prolongado. Ahora, está en la última etapa de su recuperación y su regreso ya es inminente.

► Ilja Dragunov está cerca de volver al ring

Según un informe reciente de BodySlam.net, la WWE ha estado discutiendo internamente un posible programa entre Ilja Dragunov y Rusev en televisión cuando el primero vuelva a la acción. Aunque no hay nada confirmado, se está considerando la idea como una forma de traer de vuelta a Dragunov a la televisión.

“Se ha discutido internamente sobre un posible programa entre Ilja Dragunov y Rusev en la programación de la WWE próximamente. Si bien no hay nada definitivo, se ha barajado la idea como una forma de reintroducir a Dragunov en televisión”.

Considerando la naturaleza contundente de Dragunov, muchos fans creen que alguien como Rusev sería una excelente manera de reintroducir a The Mad Dragon en la televisión de la WWE, mencionando además que esta rivalidad será igual o más intensa que la que «El Bruto Búlgaro» mantuvo con Sheamus hasta Clash in Paris.

Previo a su lesión, Ilja Dragunov había tenido rivalidades contra Ricochet y Bron Breakker, y un breve careo con Gunther en pantallas que jamás prosperó debido a la lesión. Dicho esto, y con el «Ring General» fuera de acción, el «Mad Dragon» tendrá la oportunidad de imponer su estilo agresivo e intenso frente a un rival que, a priori, luce muy difícil y un verdadero desafío.