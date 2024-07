Ilja Dragunov tras WWE RAW: «Puedo jugar a esto»

«The Mad Dragon» Ilja Dragunov aborda el ataque que les propinó Bron Breakker a él y al Campeón Intercontinental de WWE, Sami Zayn, en Raw durante su combate titular en el evento estelar del programa al término de este durante un nuevo episodio de Raw Exclusive. Un ataque que realmente no deja mal a ninguna de las víctimas sino que quizá dificulte el objetivo del victimario de conseguir el título pues podría suceder que en SummerSlam se de una triple amenaza y no tenga una revancha de Money in the Bank.

De momento, vamos con las palabras de Dragunov:

«Lo único que tengo que decir es que Bron Breakker todavía tiene algunos huesos dentro de él que necesito romper. Así de simple. Con respecto al resto, sí, estoy muy, muy cerca. ¿Qué quieres decir? Sami Zayn es el mejor ejemplo de un verdadero campeón. Está en su mejor momento cuando lucha desde abajo, y cada vez, cada vez, deja su alma en este ring. Pero yo también. Así lo hice hoy. Le mostré a él que puedo hacer eso. Le mostré a todos que puedo hacer eso, que puedo jugar este juego. Si nadie está convencido en este punto, entonces la gente está ciega porque mírame a la cara. Ves un símbolo puro de voluntad, y no estoy a punto de detenerme ahora. En absoluto».

Una triple amenaza que será más difícil o más fácil para cualquiera de ellos si finalmente se confirma y que supondría probablemente la defensa titular más complicada hasta ahora del campeón. SummerSlam se realizará el sábado 3 de agosto en el Cleveland Browns Stadium en Cleveland, Ohio, Estados Unidos.

EXCLUSIVE: @UNBESIEGBAR_ZAR nearly had the #ICTitle before @bronbreakkerwwe interfered on #WWERaw! pic.twitter.com/Ctr2pScify

