Ilja Dragunov rompe el silencio tras su regreso a SmackDown

Tras más de un año de ausencia por una lesión, Ilja Dragunov regresó a la televisión de la WWE por todo lo alto al responder el reto abierto de Sami Zayn por el Campeonato de los Estados Unidos durante el reciente WWE SmackDown, saliendo victorioso tras un intenso combate, logrando así su primer título individual en el elenco principal.

► Ilja Dragunov ha vuelto con todo

Tras su victoria el pasado viernes, el nuevo campeón de los Estados Unidos apareció en un video publicado por la WWE en su cuenta de Instagram y reflexionó sobre su tiempo fuera del ring, a la vez que analizó las posibilidades que su regreso podría traer consigo, dejándole un claro mensaje a todo el elenco.

«Ha sido un año tan largo. y nadie entiende cómo me siento al estar un año al margen, esperando, deseando y entrenando para volver mejor que nadie. Más despiadado, más ambicioso, más intrépido, más valiente; todo esto y todo lo que logré este año, esto lo simboliza. Yo como Campeón de los Estados Unidos. Una cosa tengo muy clara ahora mismo. Tengo un mensaje muy claro para todos los que vienen a por esto. Mis queridos amigos y mis queridos enemigos, si suben conmigo al ring, el dolor los entretendrá«.

Inicialmente, The Miz había respondido al desafío abierto de Sami Zayn. Sin embargo, antes de que pudiera entrar al ring, Carmelo Hayes lo atacó por la espalda, dejándolo incapacitado para competir. En ese momento, Dragunov aprovechó la oportunidad y se enfrascó en un brutal combate para eventualmente ponerle fin al reinado de Zayn, que duró 49 días.