Ilja Dragunov está cerca de volver al ring

Hace casi un año, Ilja Dragunov sufrió una dura lesión en el ligamento cruzado anterior cuando luchaba contra el entonces Campeón Mundial de Peso completo, Gunther, durante un evento en vivo no televisado en Columbus, Georgia, y la misma lo obligó a mantenerse alejado del ring por un tiempo prolongado.

► Ilja Dragunov ya cuenta con el alta médica para luchar

No habíamos tenido noticias del «Mad Dragon» durante un buen tiempo, pero durante el reciente «Wrestling Observer Newsletter», se informó que Dragunov recibió el alta médica de la WWE para volver al ring, y el equipo creativo de la compañía está trabajando para integrarlo en las historias en el momento oportuno. Cory Hays de Bodyslam había dado la primicia previamente en su cuenta de X en torno a que el ex Campeón estaría preparándose para su regreso, aunque predijo que aún faltan algunas semanas.

Previo a su lesión, Ilja Dragunov había tenido rivalidades contra Ricochet y Bron Breakker, y un breve careo con Gunther en pantallas. Dicho esto, y aunque obviamente Ricochet ya está fuera de WWE, existe mucho potencial en torno al primer rival del «Mad Dragon» luego de que regrese a la acción, aunque solo resta esperar que se de la historia propicia para poder insertarlo nuevamente en la programación.

Dragunov forma parte de la WWE desde el 2019, y tras un exitoso paso por NXT UK y NXT (siendo campeón en ambas marcas), fue llevado al elenco principal de Monday Night RAW después de WrestleMania 40, luchando únicamente para la marca roja hasta el momento de su desafortunada lesión.