Ilja Dragunov debutó en RAW clasificando en King of the Ring

Ilja Dragunov tuvo su primer combate ya como parte del elenco de RAW y lo hizo en un duelo por el Torneo King of the Ring, pero no tuvo una noche sencilla, pues enfrentó a Ricochet.

El duelo fue intenso con un choque de estilos, pues Dragunov suele usar golpes y ataques fuertes, mientras que Ricochet suele utilizar los movimientos ágiles.

El gladiador aéreo estuvo atacando con todo, sorprendiendo a Dragunov con ataques desde lo más alto, pero éste pudo reaccionar con un par de suplex.

Ricochet siguió intentando tomar el control con movimientos ágiles, pero el Dragón no iba a permitir que la lucha terminara en su contra.

Tras varios minutos de intensa acción, e intercambio de ataques, donde parecía que ninguno iba a terminar el combate, Ricochet conectó tres vuelos hacia afuera del ring, aunque eso no terminó por ser definitivo.

Dragunov pudo reaccionar y siguió atacando con fuertes golpes y ataques, incluso un sentón, aunque su rival no se rindió y pudo reaccionar de nueva cuenta.

Finalmente, tras un intenso duelo, Dragunov le aplicó un suplex desde la tercera cuerda y con un fuerte puñetazo, dejó fuera de acción a Ricochet para llevarse la victoria. Al final del combate, Dragunov reconoció a Ricochet por el gran combate.

Ilja Dragunov is an ABSOLUTE BEAST! The roll out of that Suplex just F*CK.pic.twitter.com/YhthTUMxAj

— Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) May 7, 2024