Ilja Dragunov retuvo el Campeonato de los Estados Unidos ante Tommaso Ciampa

El sistema de reto abierto del Campeonato de los Estados Unidos volvió a ofrecer una joya, esta vez con Ilja Dragunov defendiendo con éxito su título ante un rival de primer nivel: el veterano Tommaso Ciampa.
Dragunov y Ciampa se enfrascaron en un duro intercambio, con súplex, palancas, candados y un ritmo que demostró la calidad de ambos. Ciampa, astuto y metódico, encontró huecos para conectar una patada devastadora y un lariat que estuvieron a punto de terminar el reinado del Zar.
► Momentos clave
Tras recibir un rodillazo brutal en la cara, el campeón respondió con una tremenda enzuigiri a la cabeza de Ciampa que cambió el moméntum. Lo que siguió fue un intercambio desgarrador de machetazos al pecho, donde la intensidad pudo más que la técnica.
La lucha alcanzó su punto más crítico cuando Johnny Gargano y Candice LeRae causaron una distracción. Aprovechando el momento, Ciampa conectó rodillazo, pero una vez más, Dragunov se negó a caer. Esquivó el mortal Fairy Tale Ending de Ciampa y, en lugar de recurrir a su explosivo Torpedo Moscow, selló la victoria con cuando evitó un intento de rana y amarró a Ciampa con rana invertida.
La derrota no fue aceptada con deportividad. Ciampa y Gargano atacaron a un ya exhausto y sangrante Dragunov. Justo cuando la paliza parecía no tener fin, Carmelo Hayes irrumpió en la escena. Con determinación, Hayes limpió el ring, ahuyentando a Gargano y Ciampa. Hayes extendió su mano hacia el malherido Dragunov, y el campeón, a través del dolor, se la estrechó.
► ¿Y ahora qué?
El apretón de manos con Carmelo Hayes podría marcar el inicio de una alianza impensada, mientras que DIY (Ciampa y Gargano) ha cruzado una línea, transformándose en una amenaza aún más siniestra y despiadada.