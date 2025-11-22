Ilja Dragunov defiende el Campeonato de los Estados Unidos ante JD McDonagh

Otra semana más, y el Campeonato de los Estados Unidos WWE estuvo en juego en un reto abierto. El implacable campeón ruso, Ilja Dragunov, quien obtuvo el título de esta misma manera hace semanas, se enfrentó a un retador inesperado y voraz: JD McDonagh, miembro de The Judgment Day.

McDonagh, quien viene de recibir el último Attitude Adjustment que John Cena aplicó en un Raw, llegó listo para la guerra. La intensidad comenzó desde el primer segundo, con el irlandés llevando la iniciativa. Castigó el cuello de Dragunov contra las cuerdas y lo estampó sin piedad en la barricada de protección.

► Momentos clave

Tras una pausa por comerciales, McDonagh parecía llevarse la victoria. Sin embargo, la resistencia de Dragunov es legendaria. Respondió a la agresión con una patada en la cara, desatando un intercambio feroz de golpes. Machetazos al pecho, codazos giratorios y un tremendo Constantine Special demostraron la furia del ruso.

McDonagh, astuto, evitó un segundo Constantine Special y sorprendió a todos con un Spanish Fly ejecutado de pie, en una jugada que por muy poco le da el triunfo. Dragunov sobrevivió, como suele hacerlo, y descargó su ira con una ráfaga de machetazos y un Torpedo Moscú. Aunque McDonagh intentó revertir la situación con un súplex, no fue suficiente.

El clímax del combate fue electrizante, arrancando gritos de «¡Esto es asombroso!» del público. McDonagh aplicó súperplex seguido de un brainbuster, pero el campeón se negó a caer. Un veloz rodillazo de Dragunov cambió el moméntum. Tras esquivar un segundo Torpedo Moscú, McDonagh conectó un moonsault que, una vez más, casi le da la victoria.

Pero Ilja Dragunov no se rinde. Respondió con un cabezazo y conectó finalmente su Torpedo Moscú y, para rematar una batalla épica, selló su defensa titular con un movimiento final demoledor: la H-Bomb.

► ¿Y ahora qué?

Con esta victoria, Ilja Dragunov reafirmó por qué es uno de los luchadores más resistentes y explosivos de la WWE. Cualquiera que sea el siguiente retador, sabe que tendrá que casi dejar la vida en el ring.