Ilia Topuria, campeón de peso pluma de la UFC, ha reiterado su postura de que solo peleará contra Max Holloway si el hawaiano pone en juego su cinturón BMF.

Una considerable incertidumbre rodea actualmente el panorama del título en 145 libras, con el estado de la primera defensa del recién coronado campeón Topuria aparentemente en el aire.

Para muchos, la opción obvia es Holloway. El ex monarca del peso pluma y máximo aspirante desde hace tiempo se hizo recientemente con el simbólico cinturón de la BMF en el peso ligero con una clase magistral a costa de Justin Gaethje.

A raíz de ese resultado, «Blessed» se perfila para un primer enfrentamiento con el indiscutible «El Matador». Pero Topuria ha insistido en que el combate no se celebrará a menos que el hawaiano se juegue su cinturón de la BMF.

Esto ha recibido muchas críticas tanto de Holloway como de algunos aficionados, pero Topuria evidentemente no cederá en sus demandas. De hecho, el campeón ve el título de la BMF como lo único que haría «relevante» una pelea con Holloway.

► Topuria: Sin el título BMF en juego, Ortega por delante de Holloway

Durante una reciente aparición en El Podcast de Webpositer, Topuria evaluó las opciones para su primera defensa después de una monumental victoria por el título sobre el hasta entonces reinante Alexander Volkanovski en UFC 298 el pasado mes de febrero.

Después de reiterar su postura de pelear contra Holloway, el georgiano español explicó por qué un enfrentamiento con Ortega tendría más sentido citando los esfuerzos de ambos hombres frente a «Alejandro Magno».

«(Lo que) dije fue que no voy a pelear con él (Holloway) si no pone el cinturón BMF en la línea«, dijo Topuria, traducido del español por @ChampRDS. «¿Quieres que venga y ponga este cinturón sobre la mesa y tú no quieres poner el tuyo? Si pierdes, quieres seguir siendo el campeón de la BMF…. Si el (título de la BMF) no está en juego – lo único que lo hace relevante (la pelea con Holloway) – primero le daría a Volkanovski la oportunidad de una revancha.

«Antes de eso, pelearía con Brian Ortega, que estuvo mucho más cerca de acabar con Volkanovski en una pelea que Max en tres», continuó Topuria. «(Ortega) siempre pone la cara y pelea. Ganó su última pelea, tiene varias buenas victorias… ¿Me gustaría enfrentarme a él? Por supuesto que sí, porque ahora mismo es como, ¿quién sino él?

Curiosamente, mientras que Topuria mencionó la posibilidad de volver a pelear con Volkanovski antes de un combate con Holloway en caso de que no se cumplieran sus demandas, se dijo recientemente que el campeón había rechazado esa revancha para el UFC 305 en Perth el próximo mes de agosto.

Queda por ver quién estará frente a «El Matador» en la competición por su oro a finales de este año. Pero al igual que Holloway y Volkanovski, Ortega estará sin duda esperando la posible llamada.