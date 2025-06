Ilia Topuria competirá por el Campeonato de Peso Ligero vacante de la UFC el 28 de junio. Se enfrentará individualmente al excampeón de las 155 libras, Charles Oliveira.

Dado que «El Matador» está subiendo de categoría para aspirar a un título, renunció al campeonato de peso pluma. Se ha hablado mucho sobre la decisión de Topuria de abandonar la categoría de las 145 libras después de una defensa del título, pero tiene una razón clave para ello.

Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) recientemente dejó vacante su título de peso pluma de la UFC y ahora está programado para enfrentarse a Charles Oliveira (35-10 MMA, 23-10 UFC) por el campeonato vacante de peso ligero en la UFC 317 el 28 de junio.

«El Matador» tuvo una impresionante trayectoria en el peso pluma, que culminó con una victoria por nocaut sobre el entonces campeón Alexander Volkanovski en febrero del año pasado, seguida de una dominante victoria sobre el ex campeón Max Holloway en su primera defensa del título en octubre.

Después de hacer historia al detener a dos de los grandes de todos los tiempos de la división, Topuria decidió subir de peso debido al desgaste que supone bajar a 145 libras, un tema que discutió en detalle durante una entrevista reciente con ESPN Deportes.

«Cuando estás bajando de peso y no puedes comer ni beber agua, no te importan las cosas materiales», dijo Topuria (traducción al español vía Championship Rounds). «Te pueden dar bolsas de dinero, te pueden dar todos los coches que quieras, pero no te importa nada. Si te dan este vasito de agua y te dicen: «Puedes beberlo y no aumentará tu peso», te daré lo que sea necesario en ese momento. Estoy muy bajo. Me siento fatal. Es como estar sentado desnudo en medio de la calle. Me siento fatal. Así que no quería seguir sufriendo. No quería pasar por eso.

«Ya lo había hecho a lo largo de mi carrera. Ya había logrado mi sueño, que era convertirme en campeón del mundo. Tenía que cerrar ese capítulo porque no quería seguir sufriendo. Porque, sinceramente, es como vivir en el desierto y yo quería vivir en la playa».

Cuando Ilia Topuria anunció su decisión de pasar a los 70 kg, tenía un objetivo claro en mente: derrotar al campeón de peso ligero y número uno libra por libra, Islam Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC). Sin embargo, dado que Makhachev ha revelado recientemente sus planes de subir de categoría y disputar el título de peso wélter, parece que Topuria podría no tener la oportunidad de hacer realidad ese sueño.

«¿Por qué quería pelear contra Islam?», dijo Topuria. «Por una simple razón, y lo mismo ocurre con Volkanovski. Si derrotas a alguien y le quitas el título en 145, tenía que ser Volk. Tenía que ser Volk para mí en ese momento porque era el que tenía más historia en la división. Era el que dominaba a todos. Era el mejor.

«Lo mismo me pasa con Islam. Quería pelear contra él simplemente porque había dominado a todos. Entonces, ¿quién está ganando a todos? Islam. Bueno, quiero pelear contra él porque entonces el premio es mucho mayor».