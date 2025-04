Ilia Topuria fue el invitado especial en el último episodio del podcast de Joe Rogan y durante su conversación de dos horas y media dejó claro que está decidido a pelear con Islam Makhachev por el título de peso ligero a continuación.

«Me gustaría pelear con Islam, eso es seguro», dijo Topuria. «No pelearía por un no. 1. Si Islam decide que quiere pelear, lo hará. Si Islam decide que no quiere pelear conmigo, me sentaré hasta que tenga que pelear conmigo».

El ex campeón del peso pluma, que recientemente dejó vacante el cinturón para perseguir su ambición de ganar el título del peso ligero, pasó a acusar a Makhachev de intentar eludir a propósito la pelea contra él.

«Dices que eres campeón del mundo, que sigues dominando la división, (y) todo eso. Yo estoy aquí. No puedes seguir evitándome todo el tiempo».

El campamento de Makhachev ha estado hablando de una posible defensa del título contra Justin Gaethje a continuación, pero Topuria tiene una sugerencia alternativa para él.

«Pondría a Justin Gaethje contra Paddy Pimblett, yo contra Islam», dijo Topuria a Rogan. «Una vez que lo pase, obtengo el título y me pones contra Paddy».

Cuando Rogan le pidió que aclarara eso, Topuria le dijo que cree que Pimblett vencería a Gaethje, «fácil». Dicho esto, Topuria no estaba demasiado impresionado por la victoria de Pimblett sobre Michael Chandler en UFC 314 el sábado por la noche, aunque eso se debió más a que cuestionó el nivel de su oponente.

«Hizo un gran trabajo», dijo Topuria sobre Pimblett. «Hizo lo que tenía que hacer, pero para mí… voy a ser completamente honesto contigo, para mí, Chandler, nunca fue un peleador extraordinario. Era como un peleador de nivel medio. ¿A quién venció en la UFC? Pues venció a Dan Hooker y a Tony Ferguson cuando tenía casi 40 años.»

Gaethje fue uno de los cuatro posibles enfrentamientos que el ahora número 8 del ranking Pimblett señaló después de su victoria el pasado fin de semana, aunque parecía que el ex campeón de peso ligero Charles Oliveira era su opción preferida.

«Cualquiera entre los cuatro o cinco primeros, quiero ese título mundial», dijo Pimblett a Joe Rogan en el octágono. «Ríete todo lo que quieras y di que nunca seré campeón, igual que dijiste que nunca me clasificarían, que nunca estaría en el Top 10. Pues ahora qué, pandilla de setas. Quiero a Dustin (Poirier), Justin (Gaethje), Charles (Oliveira) o al niño pijo Arman (Tsarukyan), cualquiera de los cuatro».

«Respeto a Dustin, Justin y Charles. Charles es la mayor leyenda de todos ellos y le llaman el mejor artista de la sumisión que la UFC ha visto nunca. Bueno, yo discuto eso, ¡estoy aquí! Así que yo contra Charles. jódete Arman, es un pequeño casco. ch*pat* esa salchicha «.