Ilia Topuria se pronuncia sobre Paddy Pimblett

Ilia Topuria quiere poner fin a su rivalidad con Paddy Pimblett enfrentándose en el octágono. Es evidente que ambas partes no se caen bien, pero sus caminos nunca se han alineado para encontrarse dentro de la jaula e intercambiar algo más que insultos tras un micrófono.

Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) recientemente dejó vacante el título de peso pluma de la UFC para ascender a la división de peso ligero, donde reside Pimblett (23-3 MMA, 7-0 UFC).

Aunque ambos estarán en la misma división, es probable que se deban cumplir algunos requisitos para que la promoción considere que la pelea tiene sentido. Topuria retará al excampeón Charles Oliveira por el título vacante de peso ligero en UFC 317, mientras que Pimblett, número 8 del ranking de la promoción, viene de vencer al exretador al título Michael Chandler en UFC 314 y aún no tiene otra pelea programada.

Topuria recuerda que Pimblett comparó sus carreras en la conferencia de prensa previa al combate de UFC 282, cuando compartieron una cartelera de pago por evento. Pimblett peleó en la pelea coestelar contra Jared Gordon, mientras que Topuria peleó en la primera pelea de la cartelera principal contra Bryce Mitchell.

Desde que compartieron escenario en esa conferencia de prensa, Topuria conquistó el título de las 145 libras dos peleas después, mientras que Pimblett ha continuado su ascenso constante en las 155 libras. Ambos se han lanzado golpes en varias entrevistas a lo largo de los años, pero Topuria ahora está ansioso por resolver las cosas de una vez por todas cuando sea necesario. Tanto es así que Topuria dice que elegiría a Pimblett si pudiera elegir a su próximo oponente, no solo para poner fin a su rivalidad, sino también para añadir otro final a su récord.

«Sinceramente, si pudiera elegir una pelea, lo haría porque lo odio», dijo Topuria. «Es un incordio. Me encantaría darle esa pelea a los fans, porque creo que en la UFC, hace tiempo que no se ve una pelea de verdad. Dos personas con muchas ganas de pelear, ¿y qué mejor manera que pelear frente a todos y dar un espectáculo? Sé lo que va a pasar, y no será bueno para él».