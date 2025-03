Ilia Topuria revela nuevo apodo antes de su paso al peso ligero

Resulta que Ilia Topuria no solo cambia de categoría de peso. También cambia de apodo. Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC), quien dejó vacante el campeonato de peso pluma de la UFC para subir a las 155 libras, debutará en la división con un nuevo apodo, según Mundo Deportivo. Topuria ya había insinuado una nueva identidad y ahora pasará de ser «El Matador» a «La Leyenda».

“’El Matador’ es algo que me ha acompañado a lo largo de mi carrera, a lo largo de mi ascenso, y es algo que me ha llevado a este nuevo apodo, porque mucha gente… como siempre digo: Hay que creer. Hay que ver para creer. Primero lo creo, y luego lo veo. Así que el apodo que me acompañará en mis próximas peleas será ‘La Leyenda’”.