Ilia Topuria responde al llamado de Movsar Evloev

Ilia Topuria no está convencido de que Movsar Evloev sea su primera defensa del título.

Topuria (15-0 MMA, 7-0 UFC) noqueó a Alexander Volkanovski (26-4 MMA, 13-3 UFC) para reclamar el título de peso pluma en el evento principal de UFC 298 del sábado en el Honda Center. Evloev, quien viene de una victoria sobre Arnold Allen, criticó a Topuria después de la pelea.

My congratulations to the new champion. I’m coming for you and taking that belt from you #ufc298

— Movsar Evloev (@MovsarUFC) February 18, 2024