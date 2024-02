Ilia Topuria no ve beneficio en pelear con Sean O’Malley

Ilia Topuria desestima el reclamo de Sean O’Malley. O’Malley está considerando una súper pelea con Topuria si ambos salen victoriosos en sus próximas peleas por el título.

El campeón de peso gallo O’Malley se enfrentará a Marlon Vera en el evento principal de UFC 299 el 9 de marzo en Miami, mientras que Topuria desafiará al campeón de peso pluma Alexander Volkanovski en el evento principal de UFC 298 unas semanas antes, el 17 de febrero en Anaheim, California. Topuria (14-0 MMA, 6-0 UFC) no ve nada que ganar peleando contra O’Malley (17-1 MMA, 9-1 UFC).

“En primer lugar, lo que quiere es lo que quiere. Luego está lo que quiero. Es un peleador que pelea bien; tiene un estilo bastante visible, buen ritmo y buenos reflejos.

“No tiene manos pesadas, pero (golpea) con precisión. No es una pelea fácil como muchos dicen. Es el campeón del mundo, pero ¿qué ganaría yo enfrentándolo? En este momento, no está en mis planes pelear con él”.

Topuria no está convencido de que O’Malley sea una estrella. Aunque O’Malley encabeza una cartelera apilada de UFC 299, tal vez fue la afirmación de su ex oponente Aljamain Sterling de que su pelea por el título en agosto pasado en UFC 292 no vendió tantos PPV como pensaba, lo que ha ayudado a Topuria. formarse esa opinión.

«Él piensa que es una superestrella, (pero) no lo es en absoluto. Si ves sus últimos números de PPV, dice: será mejor que te quedes callado. Quiero crecer. No quiero que crezca alguien a mis expensas”.