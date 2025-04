Ilia Topuria no es fanático del estilo de pelea de Yair Rodríguez

El ex campeón de peso pluma de UFC, Ilia Topuria, no valora muy bien el estilo de pelea de Yair Rodríguez.

No se espera que Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) se cruce con el ex aspirante al título Rodríguez tras dejar vacante su título de las 145 libras. Actualmente busca una oportunidad inmediata contra el campeón de peso ligero de la UFC, Islam Makhachev.

Rodríguez (20-5 MMA, 11-4 UFC) busca otra oportunidad por el título de las 145 libras tras derrotar al ex doble campeón de Bellator, Patricio Freire, en UFC 314 a principios de este mes. Sin embargo, eso no impidió que Topuria analizara el estilo de Rodríguez y explicara por qué no le gusta mucho.

«No sé qué decirte de Yair Rodríguez. No soy muy fan de él. Es de esos que ni siquiera necesitas derribar, él mismo va al suelo. Es espectacular en su forma de pelear, sus golpes, sus patadas y todo eso, pero no soy muy fan de él».

Por el contrario, Topuria es fanático de cómo pelean sus últimos dos oponentes, a quienes noqueó en peleas por el título consecutivas.

«Soy fan de Volk (Volkanovski) y Max Holloway. De hecho, fueron los peleadores más inteligentes a los que me he enfrentado en el octágono. Sentí que eran inteligentes. Tenían un gran talento para el combate. Saben pelear».