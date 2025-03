Ilia Topuria critica a Islam Makhachev por mostrar señales de miedo

Ilia Topuria está aumentando la charla basura. A principios de este año, Topuria dejó vacante su título de peso pluma para ascender a la categoría de 155 libras en busca de un segundo cinturón.

Fue una decisión impactante por parte del peleador español de 28 años, y muchos aficionados pensaron que Topuria recibiría una oportunidad inmediata por el título de peso ligero.

Desafortunadamente para Topuria, eso aún no ha sucedido. El campeón de peso ligero y mejor peleador libra por libra, Islam Makhachev, quiere que Topuria se gane una oportunidad por el título de peso ligero en lugar de que se la den solo por ascender, y a Topuria parece no gustarle. En una entrevista reciente con la prensa, Topuria prácticamente llamó a Makhachev cobarde, mientras los dos mejores peleadores libra por libra siguen rodeándose.

“Me estoy preparando para Islam Makhachev. Todo mi entrenamiento está centrado en Islam o Charles porque no veo otros contendientes. Así que tengo esos dos nombres en mente. Ninguno de los dos quiere dar el salto.

Dicen que los campeones pelean con quien les dicen, y luego dicen que es demasiado pequeño para pelear. Cambio de categoría, dicen que ahora soy pequeño. Luego dicen que aún no me lo he ganado. Bueno, son señales de miedo, todos lo sabemos. Pero es normal, yo también tendría miedo.

Topuria es actualmente el segundo mejor peleador libra por libra del mundo según el Ranking Global y fue nombrado Peleador del Año por su impresionante campaña de 2024. Sin embargo, Topuria solo cuenta con una defensa de título, lo que significa que no es el tipo de campeón con un reinado prolongado que suele recibir oportunidades automáticas al cambiar de categoría.

Makhachev, por su parte, es actualmente el campeón con el reinado más largo de la UFC, con cuatro defensas exitosas de título en su haber, un récord de peso ligero. Recientemente, presentó a Renato Moicano, su reemplazo con poca antelación, en UFC 311 en enero, y ha expresado con frecuencia su deseo de tener su propia oportunidad de ascender y buscar un título en una segunda división.