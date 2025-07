El campeón de peso ligero de la UFC, Ilia Topuria, restó importancia por completo a Arman Tsarukyan como rival.

Entre los principales contendientes del peso ligero, muchos expertos creen que Tsarukyan (22-3 MMA, 9-2 UFC) es la prueba más dura para el nuevo campeón Topuria (17-0 MMA, 9-0 UFC), quien insiste en que no es así y considera que Paddy Pimblett (22-4 MMA, 7-0 UFC) es un rival más difícil.

Topuria criticó a Tsarukyan por retirarse de su pelea por el título de peso ligero contra Islam Makhachev solo un día antes del UFC 311 debido a una lesión en la espalda.

«Tsarukyan es el más fácil (de todos), es mucho más fácil que Paddy», dijo Topuria en una reciente conferencia de prensa (h/t Championship Rounds).

«Mucho más fácil. Ni siquiera sé cómo llamarlo. Imagínate tener la oportunidad de pelear por el título mundial y, cuando llega el día, te retiras porque te duele la espalda. No puedo concebirlo, ni siquiera puedo entenderlo. Yo habría peleado sin un brazo, no me importa. … Claramente, mentalmente no estás donde debes estar».

Tsarukyan puso en duda la reciente racha dominante de Topuria, que incluye tres nocauts consecutivos sobre Alexander Volkanovski, Max Holloway y, más recientemente, Charles Oliveira en UFC 317. Aunque Tsarukyan, Justin Gaethje y Pimblett estuvieron presentes en la actuación de Topuria que le valió el título, fue Pimblett quien se enfrentó a «El Matador».

«Solo ha tenido peleas fáciles en su carrera», dijo Tsarukyan a ESPN MMA sobre Topuria. «Vencía a peleadores legítimos, pero no en su mejor momento. Si se hubiera enfrentado a Volkanovski hace cinco años, Volkanovski lo habría devorado, pero ahora Volkanovski está viejo. Ya no tiene la misma resistencia».