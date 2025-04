Tan pronto como se lanzó el primer puñetazo en el evento principal del UFC 314 del pasado sábado entre Alexander Volkanovski y Diego Lopes, Ilia Topuria dejó de ser el campeón del peso pluma de la UFC.

Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) anunció recientemente que planea dar un salto permanente a la división de peso ligero, con el actual campeón Islam Makhachev (29-1 MMA, 16-1 UFC) claramente en su punto de mira.

Aunque se ha especulado mucho con la posibilidad de que «La Leyenda» reciba de inmediato una oportunidad por el título en las 155 libras, aún está a la espera de recibir noticias de los responsables de la UFC sobre su futuro.

Ahora de vuelta en el papel de un retador hambriento, Topuria apareció en The Joe Rogan Experience esta semana, donde se abrió sobre la lucha en curso de hacer consistentemente el límite de 145 libras.

«Camino alrededor de 80, 82 (kilogramos)», dijo Topuria al anfitrión Joe Rogan. «(Hacer peso) fue la parte más difícil de mi entrenamiento para la pelea, para mí. No estaba disfrutando en absoluto el último par (de) peleas que tuve porque es como si tuviera que ser más profesional en el corte de peso que en un juego de pelea, ¿sabes? Y me estaba quitando mucho tiempo y energía.

«Y yo soy como, ‘mi sueño es llegar a ser un campeón del mundo’, quiero terminar este capítulo que tengo, que empecé en 145, y ahora es el momento de disfrutar de verdad y estoy muy emocionado por eso. Empecé a pelear en la división de peso gallo antes (de firmar con) la UFC como en Cage Warriors cuando yo estaba luchando en la Cage Warriors»

«De hecho, también perdí el peso cuando peleaba por el cinturón. Entonces peleaba en el peso gallo, luego seguí peleando en el peso pluma y ahora estoy en el peso ligero. Espero no acabar peleando en el peso wélter».

Topuria señaló a uno de sus predecesores en la cima de la división del peso pluma de la UFC, Conor McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC), como ejemplo de otro campeón que sufrió mucho por recortar demasiado peso. También reveló el desgarrador alcance de sus propias luchas durante el proceso.

«Él también sufrió mucho con los cortes de peso», dijo el hispano georgiano sobre “The Notorious”. «Eso también es un gran daño para tu cuerpo. Esa es una de las razones por las que cambié de categoría, porque me di cuenta de que mi salud es lo más importante de mi vida. Puedes tenerlo todo en esta vida, pero si no estás sano, no tienes nada».

«A veces sientes que realmente vas a morir. No pude dormir en 48 horas porque estaba muy deshidratado. Mi cuerpo estaba tan delgado que soñaba con agua, con comida, con todo. Mis redes sociales no hacían más que mostrarme comida, comida, comida. En ese momento todo lo material te importa una m**da».