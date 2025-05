La pasada noche hubo bastante oferta luchística para el seguidor que decidiera quedarse en casa. Por un lado, el habitual Sábado de Coliseo del CMLL, por otro WWE con Backlash, y por otro Northern Rising, quinto evento de MAPLE LEAF PRO. Sin embargo, todos eran de pago por visión, hándicap que no tuvo Azteca Lucha.

Como suele ser habitual, los grandes eventos de MLW se emiten sin coste alguno en YouTube, y el de ayer no resultó una excepción. Todo un «crossover» en directo de primer nivel, desde el Cicero Stadium de Chicago (Illinois, EEUU), con gran presencia del CMLL en casi todos los combates programados, incluyendo el estelar, donde Místico se impuso a Ikuro Kown y Templario bajo Triple Amenaza, poniendo de espaldas planas al coreano.

Aunque lo más comentado realmente estuvo en las postrimerías, porque Kwon atacó a Místico y le quitó su máscara. Una nueva afrenta para «el Príncipe de Plata y Oro», luego de que «The Concrete Dragon» también robara el Campeonato de Peso Medio MLW que dejó vacante el pasado mes durante Battle Riot VI. Es de esperar un duelo entre Místico y Kwon próximamente.

He aquí todo lo que dio de sí MLW/CMLL Azteca Lucha.

“YOU SICK BASTARD!” @The_IkuroKwon has stolen the sacred lucha mask of @caristicomx!!!#MLWLUCHA ▶️ https://t.co/8rCqEyf1uI pic.twitter.com/pLZZg9jU3i

— MLW (@MLW) May 11, 2025