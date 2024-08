Ikuro Kwon, el surcoreano que promete sorprender en el Grand Prix 2024

La Arena México se prepara para recibir el Grand Prix 2024, donde por primera vez participará un luchador coreano, quien busca hacerse de un nombre y llevarse el torneo internacional.

Ikuro Kwon, nacido en Corea del Sur y criado en las calles de Nueva York, está listo para enfrentarse a los mejores en el Grand Prix 2024 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Su experiencia en la lucha libre le ha enseñado a no temerle a nadie, pero sí a respetar a todos sus rivales.

“He luchado en México tiempo atrás. A todos los luchadores les tengo un gran respeto, pero no les tengo miedo. No tengo miedo a ningún luchador”, apuntó.