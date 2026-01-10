Ikuro Kwon agregado al MLW Battle Riot VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Ikuro Kwon luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Ikuro Kwon, uno de los miembros más peligrosos e impredecibles de la CONTRA Unit, ingresa oficialmente a Battle RIOT VIII, programado para el jueves 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Kwon, un mercenario, maestro del engaño y atacante multidisciplinario conocido por su letal combinación de peligro y precisión, ha trazado un camino de violencia desde los barrios marginales de Corea hasta los pozos de alquitrán de la India, y ahora hasta el corazón de Battle RIOT.

La experiencia de Kwon en RIOT no es nueva. Veterano de múltiples combates de Battle RIOT, ha visto desatarse el caos y sabe lo rápido que puede favorecer a los audaces y brutales cuando los cuerpos llenan el ring. Su arma característica, la niebla tóxica que usaba para cegar a sus oponentes, y su capacidad para adaptarse a cualquier situación lo convierten en una amenaza que todo el mundo debe respetar.

En los últimos meses, la presencia de la CONTRA Unit en MLW ha cambiado, y con Mads Krule Krugger negándose a aceptar nuevas misiones de la camarilla internacional, Ikuro Kwon ahora da un paso al frente de su letal orden. Con raíces en el submundo criminal y mentalidad de mercenario, los motivos de Kwon en RIOT son tan enigmáticos como peligrosos: sobrevivir a toda costa, perturbar el orden establecido y perseguir sus propias ambiciones ocultas.

Battle RIOT es la prueba definitiva de resistencia y caos de MLW. Dos competidores comienzan el combate, con uno nuevo cada 60 segundos. Las eliminaciones se producen por conteo, sumisión o lanzamiento por encima de la cuerda superior con ambos pies tocando el suelo. Sin descalificaciones, las armas y las tácticas impredecibles son parte de la lucha.

A medida que avanza la cuenta regresiva para el 29 de enero, la presencia de Ikuro Kwon en RIOT plantea una pregunta inquietante: ¿Está compitiendo por la gloria… la conquista… o algo mucho más oscuro?

El 29 de enero en Kissimmee, se desata el RIOT, e Ikuro Kwon está listo para acechar cada paso.