El pasado viernes 08 de agosto, vimos cómo un nuevo réferi debutó en WWE. Nick Aldis, gerente general de SmackDown, lo presentó y hasta le pusieron un moñito rojo por su debut. El réferi fue el oficial de la lucha en donde Charlotte Flair venció a Chelsea Green.

Pues bien, ahora ya se sabe la identidad de este réferi. Se trata de Gary Wilson, quien según Ringside News, ha sido réferi de WWE, pero de la marca de NXT, desde el año 2022. Así que este fue su ascenso.

► Así fue el debut del réferi Gary Wilson, desde NXT a SmackDown

Estos son los registros de multimedia de su debut como réferi en el elenco estelar de WWE, con SmackDown:

https://twitter.com/PaparARTziPics/status/1953989472233959510?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1953989472233959510%7Ctwgr%5E0baeacd7ef3857ce5539fa3e18eae132914aabdb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-19087293592636481274.ampproject.net%2F2507172035000%2Fframe.html