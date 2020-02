La lucha estelar del Raw de anoche se preveía interesante con Randy Orton enfrentando en un mano a mano a Kevin Owens. ¿De qué no son capaces estos dos? Lamentablemente, Seth Rollins no puede dejar disfrutar a la fanaticada ni siquiera de un combate en el que no está involucrado. El «Monday Night Messiah» apareció en escena con sus secuaces para atacar al canadiense, que se revolvió como pudo. Hasta que su oponente le aplicó en DDT sobre las cuerdas, con el que consiguió la victoria cuando el réferi contó tres segundos en menos de uno.

Todos quedaron sorprendidos ante esta maniobra de quien controlaba el enfrentamiento y finalmente se descubrió que el réferi era un apóstol más de Rollins. Entonces, curiosamente, la situación se resolvió bien para KO. Primero Orton abandonó el escenario porque si va a atacar a masacrar a alguien lo va a hacer él solo. Segundo, el mesías huyó para no recibir más golpes del canadiense. Y este pudo desquitarse con el réferi.

Ahora, ¿quién es este hombre que sigue a Rollins e hizo perder un combate a Owens? The Local Competitor tiene toda la información.

Who was the referee in the Randy Orton vs. Kevin Owens match on @WWE RAW? The main event referee was Jake Clemons @ClemonsJake who made the fast count for Randy. For his actions, Clemons received a stunner & then a powerbomb through a table by Kevin. #WWE #RAW #WWERAW pic.twitter.com/DyHXsb62dW

— The Local Competitor (@LocalCompWWE) February 25, 2020