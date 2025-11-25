Identidad del mini John Cena que apareció en WWE RAW

Durante el reciente Monday Night RAW, Dominik Mysterio apareció para hablar sobre su combate en Survivor Series 2025 contra John Cena y dijo que buscará quitarle el Campeonato Intercontinental WWE y volver a ser el portador de dos títulos. Allí, tras anunciar de que Cena no estaría en el programa que se llevó a cabo en Oklahoma City, sonó la canción «My Time Is Now», y apareció Mini Cena con Mini Stu como su camarógrafo.

► Syko fue el intérprete del Mini John Cena

Más de uno quedó sorprendido cuando escuchó la música de entrada de John Cena, considerando que este lunes no estaba dentro de las fechas previstas para que aparezca. Sin embargo, cumplió el propósito de vendernos la rivalidad que este mantendrá con Dominik Mysterio, que tendrá el Campeonato Intercontinental WWE en juego.

Ahora, se reveló la identidad del Mini John Cena gracias a Sean Ross Sapp, de Fightful, quien en su cuenta de X mencionó que este fue interpretado por Syko de Micro Championship Wrestling y Big Little Brawlers.

«John Weena era Syko de Micro Championship Wrestling, que hace MUCHÍSIMOS NÚMEROS cuando vienen a mi ciudad.»

Syko no solo hizo la entrada característica de Cena, sino que también pronunció dijo algunas frases del 17 veces campeón mundial como, «buen discurso» y así sus frases características «el campeón está aquí» y «si quieres algo, ven a buscarlo».

Este próximo sábado, Dominik Mysterio tendrá el privilegio de ser el último oponente de John Cena en un evento premium en vivo de la WWE, quien a su vez disputará su penúltimo combate como luchador, siendo el último y definitivo este sábado 13 de diciembre en el último Saturday Night’s Main Event del año.