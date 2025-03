En la más reciente edición de Raw, antes del momento de Logan Paul en donde retó a AJ Styles, se metió con el comediante Andrew Schulz y hasta lo golpeó antes de que AJ Styles lo salvara, ocurrió un momento bastante gracioso. Y es que Logan Paul le rompió la camiseta a un fanático que estaba en ringside.

Y el joven tuvo que ver todo el show de Raw sin camiseta, mostrando su tonificado cuerpo. Pues bien, ya se supo toda la verdad. No era un fanático cualquiera, sino un fanático plantado por WWE, como se le conoce en el mundo del cine y la televisión. Es decir, un fanático pagado por la empresa para ser parte de la actuación.

Anyone got a shirt for this poor guy now?! 😬#WWERaw pic.twitter.com/aVNcp0iY8m — WWE (@WWE) March 11, 2025

► Este fue el joven al que Logan Paul le arrancó su camiseta en Raw

Al joven al cual Logan Paul le rompió su camiseta que decía «ODIO a Logan Paul» es el luchador independiente Mike Datello, de 23 años de edad y oriundo de Staten Island, New York. Debutó en 2021 y ha luchado en empresas independientes como WOW y CEP.

Tiene 56 combates profesionales y hasta un mano a mano en donde fue vencido por el veterano del ring, Jay Lethal. De hecho, Mike Datello ya ha sido Campeón No Limits de WOW (Warriors Of Wrestling) y tres veces Campeón de Parejas de WOW junto con Danny Storm.

Mike Datello mainly competes in Warriors Of Wrestling @WOWPROWRESTLING. At WOW, Mike is a 3-time Tag Team Champion (all with Danny Storm @Dannystorm98) & 1-time No Limits Champion.#WWE #RAW #WWERaw #WWERawonNetflix pic.twitter.com/kttXzti7sq — The Local Competitor (@LocalCompWWE) March 11, 2025

The fan who wore the Logan Paul shirt was Mike Datello. He mainly competes in New York for Warriors Of Wrestling. https://t.co/cqHBZWpLR2 pic.twitter.com/4lofKglwyL — The Local Competitor (@LocalCompWWE) March 11, 2025