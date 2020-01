Este lunes en Raw, se vieron las caras Randy Orton contra Drew McIntyre en un mano a mano que resultó bueno, aunque lamentablemente terminó de manera prematura por la irrupción de los miembros de The OC al ring, quienes fueron directamente a atacar al escocés.

A propósito de McIntyre, casi al inicio del encuentro que sostuvieron, Orton lo había sacado por la tercera cuerda y ambos llevaron la acción afuera del ring, y cuando el escocés buscaba aplicar el Claymore kick, «la víbora» se logra esquivar y la patada impacta en un «auxiliar» que estaba sentado junto a la campana. McIntyre se detuvo un rato para revisar cómo estaba luego del impacto, antes de continuar con el encuentro.

► ¿Quién fue el individuo que recibió el impacto del Claymore kick?

Gracias a The Local Competitor, pudimos descubrir la identidad de la persona que sufrió el impacto del Claymore kick, quien es un luchador local conocido como The Iceman. He aquí la descripción vía Twitter:

Also on this week’s @WWE RAW: who was on the receiving end of Drew McIntyre’s @DMcIntyreWWE Claymore Kick in his match against Randy Orton @RandyOrton after Orton moved away? The ringside timekeeper from this match was The Iceman @TheIceman4eva. #WWE #RAW #WWERAW pic.twitter.com/VGVuQwVd9J — The Local Competitor (@LocalCompWWE) January 22, 2020

«También en esta semana en Raw, ¿Quién fue el que recibió el Claymore Kick de Drew McIntyre en su lucha contra Randy Orton luego de que este se esquivara? El cronometrador de esta lucha era The Iceman, quien estaba al borde del ring.»

«The Iceman, es un luchador profesional y manager en Missouri, conocido por su trabajo en 3X Wrestling, New Breed Wrestling Missouri, Metro Pro Wrestling y National Wrasslin’ League.»

Una vez que pasó todo el susto del golpe recibido, The Iceman también se dio un tiempo para escribirle a su «agresor» Drew McIntyre por medio del Twitter:

@DMcIntyreWWE Thanks for the cheap shot! Now my face hurts…I’ll see you again soon! — The Iceman (@TheIceman4eva) January 21, 2020

«Drew McIntyre, ¡Gracias por el golpe bajo! Ahora mi cara duele … ¡Te veré de nuevo pronto!«

Afortunadamente, a pesar de la aparatosa caída del luchador local y la preocupación de McIntyre, es bueno conocer que el incidente no tuvo mayores consecuencias.