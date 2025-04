El mandamás de AEW, Tony Khan, cree firmemente que la lucha se construye con pasión, no solo con experiencia, que el wrestling vive de la comunidad y que una buena idea puede venir de cualquier rincón del mundo.

Embed from Getty Images

Por ello, a la hora de programar las luchas, historias y shows de la casa Élite, no solo toma en consideración sus pensamientos, los de los luchadores, creativos y agentes, sino también de los fanáticos:

«Me gusta escuchar la retroalimentación de muchas personas dentro de la lucha libre profesional, y especialmente si es constructiva, puede ser realmente útil. Creo que muchas veces escuchas a alguien decir algo como: ‘¿por qué no lo hicieron de esta manera?’ o ‘en lugar de ir de punto A a punto B y luego al punto C, tal vez entre A y B podrían haber agregado esto’, y puede que ahí haya una buena idea que se pueda usar en el futuro.»

De verdad me encanta recibir retroalimentación de todo tipo de personas: gente de la industria, luchadores, personas que trabajan en producción o ambos, y fans. Fans que nunca han estado tras bambalinas en un show en sus vidas, pero que aman la lucha y la ven muchísimo, y tienen grandes ideas… Yo nunca había estado tras bambalinas en un evento de lucha hasta que tenía más de 30 años. Simplemente crecí viéndola, amándola, siguiéndola, intercambiando cintas, hablando de ella. Hay muchas maneras y muchos lugares desde donde se puede tener una idea sobre lucha libre o aportar algo. Me parece increíble que haya personas de literalmente todo el mundo, de cientos de países, que siguen el mismo deporte y pueden compartir ideas y conversar entre ellos. Es algo realmente genial», explica en Sport Illustrated’s The Takedown.