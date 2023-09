La idea que Shotzi quiere realizar en WWE en 2024

Shotzi está intentando asentarse en SmackDown mientras rivaliza con Damage CTRL. Sin ir más lejos, en el programa de la marca azul de WWE de hace dos semanas, en el último combate que tuvo hasta ahora, se unió a Charlotte Flair para derrotar a Bayley e IYO SKY. Esto después de haber vencido a The Role Model en un mano a mano la semana anterior. Puede decirse que está en un buen momento, después de bastante tiempo sin hacer demasiado en el main roster, tras no haber conseguido tampoco demasiados éxitos en NXT.

► Shotzi, una amante del terror

Y es que The Ballsy Badass nunca ha terminado de encontrarse. Tenía una suerte de personaje en el territorio de desarrollo y sus inicios en el elenco principal cuando entraba con un tanque pero poco más que eso era, así que tuvo que buscarse algo diferente para que le siguieran dando oportunidades. Ahora lo están haciendo y veremos a dónde va. Mientras, la luchadora de 32 años tiene una idea para el año que viene. No exclusivamente luchística y quizá no la ayudaría demasiado -dependería del éxito- en las cuerdas, pero es una idea.

Ella y su compañera Scarlett lanzaron no hace mucho la serie paranormal ‘Chamber Of Horrors’ en su canal de YouTube y como bien sabemos Shotzi es una gran amante del cine de terror. Así que, como expone en Halloween Horror Nights, quiere hacer algo relacionado en la compañía en 2024:

«Estoy tratando de proponer esto para el próximo año. Quiero hacer algo en el canal de YouTube de la WWE donde muestre un día en la vida como un actor de sustos. Pasaré por la audición, recibiré entrenamiento para ser un actor de sustos. Me maquillarán y seré un actor de sustos por una noche, y eso es lo que será».