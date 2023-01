Numerosas propuestas llegan de parte de talentos, analistas y seguidores en pos de remar en una misma dirección dentro de la escena española de lucha libre.

Este cambio de chip clamaba ya al cielo, luego de años de absurdas competitividades. Una actitud que suele reproducirse, desgraciadamente, en otras disciplinas de nicho, caso de la poesía. Pero parece que la pandemia hizo entender que en la unión está la supervivencia, y hoy día, las principales hacen gala de una postura colaborativa que recuerda a la de los inicios de la era actual de la lucha libre “made in Spain”.

Sin olvidar, claro está, al resto de escenas. Si allá por 2019, Triple W produjo un show junto a Fight Club: PRO y consiguió llevar a sus rings a Will Ospreay y Zack Sabre Jr. (ambos ya bajo contrato con NJPW), ahora es LuchaLibre Barcelona la casa que mejor partido está sacando de las “puertas abiertas”; obviando el trabajo de Carlos Gascó al frente de Revolution Championship Wrestling, con la implicación de Miyu Yamashita en la World Cup 3.

El pasado noviembre, LuchaLibre Barcelona tuvo a LJ Cleary de estelarista para su evento House Of Lucha 12. Un mes después, Lykos Gym se robaron las miradas en House Of Lucha 13. Y ayer, fue un talento británico de mayor renombre, Chris Ridgeway, el centro de los focos de House Of Lucha 14, poniendo sobre la mesa el Campeonato Puro Wrestle Carnival ante Íker Navarro, talento local.

Y Ridgeway no estuvo solo en la capital condal. Como ya informamos, Leyton Buzzard, máximo monarca de Insane Championship Wrestling, fue programado para defender su cetro en House Of Lucha 14 frente a Ricky Barceló y el germano Feyyaz Águila. De resultas, otro hecho sin precedentes, pues al igual que el de Wrestle Carnival, nunca antes un campeonato de ICW —empresa que a finales de la pasada década llegó a ser la número uno en las islas británicas— había sido defendido sobre España.

Además, el cupo de invitados británicos se completó con la presencia de Connor Mills, gladiador pujante desde su lucha contra PAC el pasado verano, recogida por AEW.

Como era de esperar, Ridgeway y Buzzard retuvieron sus oros. Victorias de las que se hicieron eco Wrestle Carnival e ICW.

