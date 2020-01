Luego de tres años de carrera profesional, «la maestra del tequila«, Tequila Saya, dijo adiós a la lucha libre profesional en la función «Ribbonmania 2019«, con la que Ice Ribbon cerró un complicado año.

A pesar del poco tiempo que estuvo en activo, Tequila Saya se convirtió en una luchadora sólida y confiable. Siempre fiel a Ice Ribbon, ayudó a cubrir el vació que dejó el retiro de Neko Nittta. Con su carisma, Saya se volvió pronto en uno de los rostros de Ice Ribbon, popularidad que afianzó con su asociación con Giulia, conformando Burning Raw, equipo que logró conquistar el Campeonato Internacional de Parejas Ribbon y mantenerlo por dos meses.

La abrupta salida de Giulia de la empresa para emigrar a Stardom, fue quizá uno de los factores que influyó en terminar de decidir su retiro.

Pasando a los resultados de la función, Syuri se impuso a Risa Sera en un sensacional mano a mano entre dos experimentadas gladiadoras.

Tsukasa Fujimoto y Tsukushi expusieron por segunda ocasión el Campeonato Internacional de Parejas Ribbon ante Ibuki Hoshi y Suzu Suzuki. Las monarcas hicieron prevalecer su supremacía y tras 12 minutos de acción dieron cuenta de las retadoras.

En otra tremenda batalla, Maya Yukihi respondió al desafío de Maika Ozaki y concretó la segunda defensa del Campeonato ICE x ∞.

Siguió entonces el evento especial, donde se realizó la despedida oficial de Tequila Saya. Ella enfrentó a 38 luchadores (hombre y mujeres) en un Gautlet Match de un minuto de duración por lucha.

Tras la batalla, se realizó la ceremonia de retiro, en medio del aplauso de los asistentes y el llanto de sus compañeras, quienes posteriormente la cargaron en hombros.

Los resultados completos son:

Ice Ribbon «Ribbonmania 2019», 31.12.2019

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,384 Espectadores

1. Gauntlet Tag Match: Akane Fujita y Asahi vencieron a Hamuko Hoshi y Banny Oikawa, Rina Yamashita y Satsuki Totoro, Hiragi Kurumi y Yappy, Matsuya Uno y Kaicho Ram y a Kyuri y Tae Honma.

Orden de eliminación:

– Hiragi Kurumi y Yappy eliminaron a Kyuri y Tae Honma, cuando Yappy lanzó a Kyuri por encima de la tercera cuerda (4:17).

– Hiragi Kurumi y Yappy eliminaron a Matsuya Uno y Kaicho Ram con un Diving Body Press de Kurumi sobre Uno (2:42).

– Rina Yamashita y Satsuki Totoro eliminaron a Hiragi Kurumi y Yappi con un Lariat de Yamashita sobre Kurumi (2:07).

– Akane Fujita y Asahi eliminaron a Rina Yamashita y Satsuki Totoro, cuando Fujita lanzó a Yamashita por encima de la tercera cuerda (1:40).

– Akane Fujita y Asahi eliminaron a Hamuko Hoshi y Banny Oikawa con la Victory Sunrise de Asahi sobre Oikawa (2:46).

2. Syuri derrotó a Risa Sera (9:52) por detención arbitral (9:52).

3. International Ribbon Tag Team Title: Tsukasa Fujimoto y Tsukushi (c) vencieron a Ibuki Hoshi y Suzu Suzuki (12:44) con un Japanese Ocean Cyclone Suplex Hold de Fujimoto sobre Suzuki defendiendo el título

4. Double Main Event I ~ ICE x ∞ Title: Maya Yukihi (c) derrotó a Maika Ozaki (13:18) con la Snowton Bomb defendiendo el título

5. Double Main Event II ~ Tequila Saya Retirement 38 Person Gauntlet Match:

– Tequila Saya vs. Satsuki Totoro – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya venció a Banny Oikawa (0:57) con la Gran Maestro de Tequila.

– Tequila Saya vs. Momo Kohgo – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Asahi – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Mirai Aono – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Yappy – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Kyuri – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. 235 – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Maria – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Mari Manji – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya derrotó a Hifumi Saito (0:33) con un Schoolboy.

– Tequila Saya vs. Matsuzawa-san (Makoto’ Manager) – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Maya Yukihi – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Ken Ohka – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Raijin Yaguchi – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Kaicho Ram – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Miyako Matsumoto – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Hamuko Hoshi venció a Tequila Saya por Sumisión, con la Sexy Pose de Hoshi(0:58).

– Ibuki Hoshi derrotó a Tequila Saya con un Ibu Roll (0:32).

– Tequila Saya vs. Cherry – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Tae Honma – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Maika Ozaki – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Itsuki Aoki – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. HIRO’e – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Rina Shingaki – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Kaori Yoneyama – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Mochi Miyagi – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Chiharu – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Hajime Sato (President) venció a Tequila Saya via 10 Good Points sobre Saya (0:51).

– Tequila Saya vs. Mask de Tequila – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Syuri – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Rina Yamashita – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Akane Fujita – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Risa Sera – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Hiragi Kurumi derrotó a Tequila Saya con un Diving Body Press (0:07).

– Tsukushi venció a Tequila Saya con un Tiger Suplex Hold (0:22).

– Tequila Saya vs. Trainee Ishikawa y Trainee White – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya derrotó a Lingerie Muto por detención arbitral.

– Tequila Saya vs. Bike Kawasaki Bike – Time Limit Draw (1:00).

– Tequila Saya venció a Manami Toyota, bebiendo tres tasas de sake (0:40).

– Tequila Saya vs. Maya Yukihi – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya vs. Matsuya Uno – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Tequila Saya derrotó a Tsukasa Fujimoto con la Gran Maestro de Tequila (0:47).

– Suzu Suzuki venció a Tequila Saya con un Tequila Shot (0:47)