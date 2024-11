El ex luchador de WWE, WCW o NWA Stevie Richards recuerda el tiempo en que pudo disputar dos combates de una hora con CM Punk. En realidad, ambos compartieron el cuadrilátero en 15 ocasiones tanto en programas de ECW como de RAW y eventos no televisados. Pero nunca en ROH y de aquellos tiempos habla en un nuevo video en su canal de YouTube.

CM PUNK VS. STEVIE RICHARDS

WWE ECW February 27, 2007 🎧 Trapt – Headstrong pic.twitter.com/kuHfsqXkbK — daveed ✌🏻🌺 (@daveedosan) February 14, 2024

► Los tiempos de Ring of Honor

«Tuve muchos tratos con Punk, de manera positiva. Cuando Punk estaba en ROH, yo fui allí, y fue en Connecticut cuando aún me estaba recuperando de que mi cara fuera destruida por Chris Masters. Llegué, [Punk] lanzó el martillo polaco hacia mí, yo me agaché, lo golpeé con la patada. Se suponía que íbamos a tener una serie de dos de tres caídas, no solo un combate, y yo iba a hacer dos empates de 60 minutos con él, porque quería ver si podía hacerlo y luego él ganaría el tercer combate. Íbamos a trabajar, pero no sucedió. Luego me dijo que quería ir a WWE. [Tommy] Dreamer y yo le dimos algunos consejos sobre qué hacer, cómo es allá arriba, o algo así. Le dijimos, ‘Tienes que ponerte en forma.’ Fue entonces cuando se puso realmente en buena forma al final de su etapa en ROH.»

En realidad, Richards no tuvo ninguna lucha en la promotora cuando Punk estaba allí. En 2015 y 2016 tuvo siete y llegó a luchar con Adam Cole, Roderick Strong, Jay Lethal o Mark Briscoe. Por su parte, el «Best in the World» disputó 76 combates de 2002 a 2006 y vivió allí uno de los mejores capítulos de su carrera, llegando a ser Campeón Mundial en 2005.