Ian Machado Garry promete acabar con Carlos Prates en UFC en ESPN 66

Ian Machado Garry rebosa confianza mientras se enfrenta a un contendiente en ascenso en UFC en ESPN 66.

Machado Garry (15-1 MMA, 8-1 UFC) se enfrenta a Carlos Prates (21-6 MMA, 4-0 UFC) en el evento principal de peso welter del 26 de abril en el T-Mobile Center en Kansas City, Mo.

Prates ha estado en racha desde que se unió a la plantilla de la UFC, con cuatro nocauts y cuatro bonificaciones por Actuación de la Noche. Machado Garry sabe que el brasileño es peligroso, pero intuye que saldrá victorioso contundentemente.

“ Creo que ha tenido éxito, creo que lo ha hecho muy bien, y hay una razón por la que lleva una racha de 10 peleas sin recibir nocauts, y le doy todo el crédito. Es genial. Creo que su equipo es fenomenal, me encanta verlo jugar, creo que su equipo es increíble. Están teniendo mucho éxito ahora mismo y es muy divertido verlos pelear. Estoy impresionado con él hasta cierto punto. Luego pienso en él como oponente y pienso: ‘Mmm, eso no te va a salir bien, amigo’.

Machado Garry vs. Prates se concretó con poca antelación tras la cancelación del combate estelar original de UFC on ESPN 66 entre Jamahal Hill y Khalil Rountree. Esta será la segunda pelea consecutiva en la que Machado Garry compite con poca antelación tras perder por decisión unánime ante Shavkat Rakhmonov en UFC 310 el pasado diciembre.

El riesgo no le salió bien a Machado Garry la última vez. Entonces, ¿por qué intentarlo otra vez?

«¿No es eso lo que me apasiona en este deporte?. La emoción, el sí, ¡a la mierda!, ¡vamos!, ¡a pelear con poca antelación contra una de las promesas más peligrosas de la UFC! ¡Hagámoslo! ¿Por qué no? Ese es el tipo de cosas que me emocionan, las que me dan ganas de salir y demostrarle al mundo que soy el mejor».